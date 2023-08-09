"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует продавать акции "ОГК-2", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Эмитент опубликовал неплохие финансовые результаты по МСФО за I полугодие и II квартал 2023 года, но можно было бы ждать и чуть лучших итогов с учетом роста цены РСВ и объемов производства. Стремительное увеличение расходов на топливо (+37% г/г во II квартале) не позволило "ОГК-2" показать большой рост прибыли. В свою очередь сдержанные капзатраты означают, что компания показала хороший положительный свободный денежный поток, чистый долг за I полугодие снизился в два раза. Эмитент показывает прибыль, следовательно, дивиденды за 2023 год могут быть сопоставимы с дивидендами за 2022 год, - указывают эксперты. - По-прежнему с тревогой смотрим на 1 декабря 2024 года, когда закончатся ДПМ платежи по Троицкой, Новочеркасской, Серовской, Череповецкой и Рязанской ГРЭС, которые совокупно дают "ОГК-2" 27 млрд руб. в год. До 1 декабря 2024 года результаты ожидаемо будут вполне хорошими, но DCF оценка, которая учитывает и последующие денежные потоки, указывает на риски убытков в 2025 году и дальше, что дает более чем скромную оценку компании".

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