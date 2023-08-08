.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ во вторник смог подрасти по индексу Мосбиржи за счет ослабления рубля
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
В январе-июле дефицит бюджета РФ составил 1,8% ВВП, или 2,8 трлн руб.
Федеральный бюджет РФ в январе-июле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,817 трлн рублей. Министерство вновь вернулось к публикации своих оценок размера дефицита/профицита к ВВП - за 7 месяцев дефицит составил 1,8%...
 
СИДН замораживаются не полностью - приостанавливается действие отдельных пунктов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о заморозке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами. Конкретная причина санкций по отношению к другим юрисдикциям в официальных документах не называется. Инициатива...
 
В России снижаются продажи дорогих смартфонов
В России за год более чем на 20% сократился спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов, рассказали "Известиям" участники рынка гаджетов. При этом вырос интерес к бюджетным китайским моделям. Так, в 1-м полугодии т.г. в РФ было продано...
 
08 августа 2023 года 19:45

Рынок акций РФ во вторник смог подрасти по индексу Мосбиржи за счет ослабления рубля

Москва. 8 августа. Коррекционное снижение рынка акций РФ во вторник вслед за мировыми площадками на слабой статистике по внешней торговле Китая и новостях от агентства Moody''s о планах снижения рейтингов ряда банков США сменилось к вечеру отскоком вместе с нефтью (Brent отыграла $85 за баррель). Индекс Мосбиржи за счет ослабления рубля смог закрыться в "плюсе" выше 3085 пунктов после утреннего падения ниже 3030 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3085,31 пункта (+0,04%), индекс РТС упал до 999,8 пункта (-1,7%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,2%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 97,22 рубля (+1,94 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Polymetal (MOEX: POLY) сообщил во вторник о завершении редомициляции с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" ("МФЦА") в Казахстане. Дата завершения редомициляции - 7 августа, как и планировалось. На период редомициляции Московская биржа также приостановила торги акциями Polymetal, но, как сообщала компания ранее, она ожидает, что вскоре торги возобновятся. Торги акциями Polymetal на Лондонской фондовой бирже были приостановлены в начале августа и уже не возобновятся.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, ослабление рубля позитивно для финансовых показателей и стоимости акций компаний-экспортеров, составляющих основу российского рынка (нефть, газ, металлы, удобрения). В условиях девальвации рубля, растущих инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей по экспорту капитала рынок акций представляет собой привлекательный инструмент для сохранения капитала (по аналогии с рынками Аргентины, Венесуэлы, Турции, Ирана), поэтому наблюдается рост рублевого индекса Мосбиржи.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, во вторник рынок акций провел торги в смешанной динамике blue chips. Покупки сдерживались снижением котировок сырьевых товаров, общим ухудшением настроений на внешних рынках, технической перегретостью "голубых фишек". В то же время рубль оставался слабым, поддерживая интерес к акциям экспортеров.

На глобальный риск-аппетит негативное влияние оказали статданные по торговому балансу Китая: в июле сокращение импорта и экспорта КНР превысило прогнозы. Статистика также указывает на замедление потребительской и деловой активности в Поднебесной. Рост доллара на Forex также поддержали заявления отдельных чиновников ФРС о вероятности дальнейшего повышения процентных ставок, отмечает эксперт.

Пока индекс Мосбиржи удерживается выше ближайшей области поддержки 2965-3020 пунктов, среднесрочной целью роста после снятия накопленной перегретости выступает рубеж 3300 пунктов. Прогноз на 9 августа по индексу Мосбиржи - 3000-3150 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рынок акций с утра снижался на фоне негативного влияния китайской статистики по внешней торговле, которое может сказаться на финрезультатах российских экспортеров.

"Снижение импорта Китая традиционно негативно воспринимается сектором акций российских металлургов. Впрочем, сектор нефти и газа также не мог похвастаться многочисленными растущими бумагами. Скорректировались вниз бумаги "НМТП" (MOEX: NMTP) (-9,7%) после того, как они выросли на 60% за четыре сессии. Подросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+7,5%) в ожидании публикации отчетности по МСФО - в случае достаточно сильных финансовых результатов компания может решиться на выплату дивидендов", - отмечает аналитик.

Акции в Европе преимущественно снижались. Банковский сектор в Европе весьма удачно отчитался за II квартал, однако высокие доходы компаний часто приводят к тому, что правительства начинают изымать сверхприбыль, отмечает аналитик. Так, кабинет министров Италии принял решение о таком налоге в размере 40%, всего власти страны намерены получить с банков чуть менее 3 млрд евро. Естественно, что на рынке опасаются аналогичных действий в отношении финансовых организаций из других стран, отмечает Кочетков.

Вдобавок ко всему негативным фактором стали новости о планах агентства Moody''s Services снизить рейтинги ряда американских банков малой и средней капитализации. В агентстве полагают, что рост стоимости фондирования и рисков по кредитам ухудшают позиции американских финансовых учреждений. При этом бегство от риска происходит в доллар США и казначейские обязательства, отмечает аналитик.

Нефть Brent локально падала ниже $84 за баррель на китайской статистике по падению импорта в июле, однако вечером котировки смогли отскочить выше $85 за баррель. Вероятно, поддержку ценам оказывают ожидания сокращения запасов нефти в США, полагает Кочетков.

По оценке руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, на текущий момент российский рынок акций торгуется по коэффициенту P/E''24 в районе 5x, который не выглядит высоким относительно среднеисторических значений за последние 20 лет (среднее P/E

В США индекс S&P500 откатился ниже уровня 4500 пунктов на новостях о снижении кредитного рейтинга агентством Moody''s для 10 небольших и средних американских банков. Помимо этого, эксперты Moody''s предупредили, что могут понизить оценки некоторых крупнейших американских кредиторов, отмечает эксперт. Рейтинговое агентство объяснило решение растущим давлением на прибыльность банков, что уменьшит их способность генерировать внутренний капитал, а также возможным снижением качества активов, связанным с портфелями коммерческой недвижимости некоторых банков на фоне перспектив мягкой рецессии в США в начале 2024 года.

Что касается рубля, то его ослабление по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций (импорт продолжает расти) и спросом на валюту в условиях высокого сезона отпусков, полагает Кравченко.

"Данные по росту импорта подтверждает статистика. Так, в июле импорт в Россию из Китая впервые превысил экспорт. Данная тенденция является одной из главных причин ослабления рубля", - считает он.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ с начала недели ожидаемо корректируется вниз, снимая свою перекупленность, сохраняется спрос на энергосбытовые компании второго и третьего эшелонов.

"Ситуация с бумагами энергосбытовых компаний выглядит как спекулятивный разгон стоимости эмитентов с низкой ликвидностью с целью последующей продажи: фундаментальных инфоповодов для резкого роста этих котировок нет. В то же время нельзя также исключать, что бумаги скупает какой-то долгосрочный инвестор", - полагает аналитик.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 не изменился, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 1-1,6% во главе с Nasdaq).

Экспорт Китая в июле сократился на 14,5% в годовом выражении и составил минимальные за пять месяцев $281,76 млрд, по данным Главного таможенного управления. Это самое существенное снижение показателя с февраля 2020 года. Импорт опустился на 12,4% - до $201,16 млрд. Падение было максимальным с мая 2020 года. При этом показатель снизился по итогам пятого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 12,5%, импорта - на 5%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены смогли отыграть почти все утренние потери. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,2 за баррель (-0,2% и -1% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $81,71 за баррель (-0,3% и -1,1% в понедельник).

Поддержку ценам оказывают объявленные Саудовской Аравией и Россией сокращения добычи. В то же время негативным фактором для рынка выступает укрепление доллара США, снижающее привлекательность инвестиций в сырье. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно корзины основных мировых валют, прибавляет во вторник 0,5% (до 102,41 пункта).

Участники торгов ждут свежих данных о состоянии нефтяного рынка: на этой неделе свои ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+40,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+39,9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+38% и +27,5% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+35,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+35% и +21,7% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+34,4% и +16% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+27,6%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+23,1%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+22,4% и +17,2% "префы"), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+21,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+17,1%).

Совет директоров ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+1,1%, до 788,5 рубля), одного из ведущих производителей рыбы в РФ, рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию, сообщается в материалах компании. Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 22 сентября 2023 года. В этом году дивиденды в размере 10 рублей на акцию были выплачены за первый квартал.

Упали акции "Новороссийского морского торгового порта" (-9,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-6,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,6%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-4,5%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (MOEX: KMTZ) (-4,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 76,07 млрд рублей (из них 15,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,67 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" и 4,655 млрд рублей на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 августа 2023 года 13:50
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Biogen с целью $320
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с целью $320 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,73%, стоп-приказ: $253, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Biogen покупает акции компании Reata...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 13:29
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Berkshire Hathaway
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Berkshire Hathaway по итогам опубликованной 5 августа отчетности эмитента за второй квартал 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков. "Бумага торгуется на уровне около 20х EPS 2023e, что выше исторического среднего уровня...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 13:09
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка на фоне продолжающегося активного роста активов и высокой рентабельности капитала, которые, вероятно, будут способствовать выплате дивидендов за 2023 год в размере 38 рублей на бумагу (дивидендная доходность - 14%),...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 12:34
Цена акций Сбербанка может вырасти до 280 руб. в ближайшие недели - "Финам"
Котировки акций Сбербанка обладают шансами на рост до уровня 280 рублей за штуку в ближайшие недели, считает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов. "Опубликованные результаты Сбербанка по РСБУ за январь-июль 2023 года мы оцениваем как достаточно сильные. Они...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 12:10
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Сбербанк представил сокращенные результаты за семь месяцев 2023 года по РСБУ. В целом пока все отлично. Стоимость риска слегка...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 11:45
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Polymetal
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Polymetal, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Смолина. "Выручка эмитента в 1П23 выросла на 25% г/г (до $1,3 млрд) за счет наращивания объема продаж в России и повышения цен на золото. Чистый долг на конец периода достиг...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 11:40
Рынок акций РФ утром превысил 3100п по индексу МосБиржи за счет высокой нефти и слабого рубля, лидируют экспортеры
Москва. 9 августа. Рынок акций РФ утром в среду растет за счет высокой нефти (Brent торгуется выше $86 за баррель), улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ослабления рубля, индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов. Лидерами роста выступают акции компаний-экспортеров.    читать дальше
.
09 августа 2023 года 11:23
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Wayfair
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американского интернет-ритейлера мебели и товаров для дома Wayfair Inc., сообщается в обзоре аналитиков. "Мы ожидаем, что компания будет выигрывать от роста числа покупателей онлайн, и позитивно оцениваем грузоперевозки...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 10:57
Курс пары доллар/рубль может подняться к 98 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
рс пары доллар/рубль может подняться к уровню 98 руб./$1 в ближайшее время на фоне высокой волатильности на рынке, в дальнейшем на фоне восстановления экспортных поступлений потенциал к укреплению национальной валюты остается, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 10:44
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг VK
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг VK, сообщается в обзоре аналитиков. "На 10 августа назначена публикация финансовых результатов VK за 1П23. По нашим прогнозам, компания опять покажет хороший рост выручки во 2К23, в основном за счет успехов сегмента "Социальные...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 10:21
Рубль может ослабеть до 98 руб./$1 на торгах в среду - SberCIB
Рубль может ослабеть по отношению к доллару США до уровня 98 руб./$1 на торгах в среду, обороты по паре доллар/юань снизились (активные продажи юаней экспортерами пока неустойчивы), считают аналитики SberCIB Investment Research. Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 10:05
Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут результаты Polymetal, макростатистика из России, данные по рынку нефти: - Операционные результаты Polymetal за второй квартал 2023 года; - Данные по инфляции в...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 09:53
Вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 3080-3150п в среду - ПСБ
Вероятно боковое движение индекса Мосбиржи в диапазоне 3080-3150 пунктов в течение торговой сессии в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Внешний фон стабилен, пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 97 руб./$1, поэтому причин для сильного отката бумаг...    читать дальше
.
09 августа 2023 года 09:47
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов
Москва. 9 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния неоднозначных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
09 августа 2023 года 09:42
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 95-100 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ
Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 95-100 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Давление на позиции рубля продолжает оказывать ограниченность предложения иностранной валюты со стороны...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.