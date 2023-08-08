Рубль упал по итогам торгов вторника на фоне последних данных о дефиците бюджета РФ

Москва. 8 августа. Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже днем по итогам торгов вторника, рубль упал к бивалютной корзине на фоне обнародования свежей статистики по бюджетному дефициту РФ.

Курс доллара США составил 97,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,83 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 106,46 руб./EUR1, подорожав на 1,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,5 рубля - до 101,31 руб. Курс китайского юаня вырос на 17,9 копейки - до 13,42 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро в ходе вечерних торгов, заметно упал в обеих парах по итогам дня. Участники рынка оценивали последние данных статистики от Минфина РФ, а также комментарии Банка России относительно причин снижения рубля в последние недели.

Федеральный бюджет РФ в январе-июле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,817 трлн рублей. Министерство вновь вернулось к публикации своих оценок размера дефицита/профицита к ВВП - за семь месяцев дефицит составил 1,8% ВВП.

Последний раз Минфин давал оценку размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП в июне 2021 года после паузы в 9 месяцев. Однако после вновь прекратил это делать.

За последний месяц размер дефицита увеличился на 222 млрд рублей - в январе-июне министерство оценивало его уровень в 2,595 трлн рублей.

В целом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. Однако по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, по итогам года его размер может составить 2-2,5% ВВП.

Экспортеры в июле сократили продажу валютной выручки на 1,6% - до $6,9 млрд с $7,0 млрд в июне, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. Регулятор отмечает, что рубль в июле, как и месяцем ранее, находился под давлением снизившегося сальдо внешней торговли. За июль курс национальной валюты снизился к доллару США на 2,3% (в июне - на 10,4%).

Население в июле на фоне ослабления рубля перешло к нетто-продажам иностранной валюты, реализовало ее за месяц на 44,4 млрд рублей. Продажи осуществлялись как на биржевом рынке, так и через крупнейшие банки (на сумму 16,4 млрд рублей и 28,0 млрд рублей соответственно).

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Несмотря на снижение продаж иностранной валюты экспортерами, СЗКО в июле нарастили продажу валюты до 528 млрд рублей с 377 млрд рублей в июне.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объемы нетто-покупок данных кредитных организаций в июле выросли до 524 млрд рублей с 400 млрд рублей в июне. Также нетто-покупки иностранной валюты осуществляли нерезиденты из дружественных стран, суммарно за месяц они приобрели валюты на 89 млрд рулей (в июне - 111 млрд рублей), отмечает ЦБ.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рубль во вторник продолжил выглядеть слабо, так как попытки его укрепления пока не получили развития. "С одной стороны, это происходит из-за дисбаланса между неустойчивым притоком поступающей в страну валютной выручки и активным спросом на валюту со стороны импортеров и населения, а с другой стороны - связано с сезонной "тонкостью" рынка, провоцирующей спекулятивные движения против российской валюты. Рубль выглядит явно перепроданным, и девальвационный импульс, судя по всему, уже вблизи своего пика. Набор факторов поддержки нацвалюты - монетарная жесткость ЦБ, повышение цен на нефть с конца июля, сужение ценового спреда между сортами нефти Brent и Urals, улучшение динамики ВВП и стабилизация бюджетных параметров. Ближе к концу августа рубль может получить дополнительную поддержку со стороны налогового периода. А в середине недели, по нашим оценкам, пара "доллар-рубль" продолжит двигаться в диапазоне 93-97 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Во вторник на валютном рынке рубль уже по традиции обновил очередные минимумы, в том числе пара доллар-рубль поднималась до 97,5 руб./$1. Отметим, что даже если на текущих уровнях спрос на валюту будет удовлетворен, и ослабление рубля прекратится, возможности для новых валютных максимумов в обозримой перспективе сохранятся. Впрочем, многое будет зависеть от стабильности притока валютной выручки в страну. При росте цен на нефть рубль в том числе может слабеть из-за того, что не вся валюта от продажи экспорта стабильно поступает в страну. Если приток стабилизируется, рост цен на нефть за последнее время окажет рублю определенную поддержку", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта завершила основную торговую сессию выше 97 по отношению к доллару США. Ослабление курса рубля по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций. Импорт продолжает расти, также спрос на валюту подогревает сезон отпусков. Данные по росту импорта подтверждает статистика. Так, в июле импорт в Россию из Китая впервые превысил экспорт. Данная тенденция является одной из главных причин ослабления рубля. Среди прочего против рубля сегодня была снижающаяся нефть. Нефть Brent снижается две торговые сессии подряд. Данный тренд ускорил снижение национальной валюты сегодня", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Отрицательное влияние на рубль во вторник также оказал внешний фон. Негативным фактором для мировых рынков во вторник стала новость, что международное рейтинговое агентство Moody''s поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупнейших банков США. По мнению аналитиков Moody''s, финпоказатели банков во втором квартале отражают растущее давление на рентабельность и возросшие риски, особенно для малых и средних банков с большими объемами кредитов в сфере коммерческой недвижимости.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, похоже, не заинтересован в том, чтобы Федеральная резервная система предпринимала какие-либо действия в отношении процентных ставок в ближайшее время.

В интервью New York Times он заявил, что денежно-кредитная политика центрального банка находится "в хорошем состоянии". Процентные ставки достаточно высоки для того, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию - то, что ФРС называет "ограничительной ДКП". "С моей точки зрения, денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии. У нас есть та ДКП, какая должна быть", - сказал Уильямс.

По его словам, нужно ли ФРС повышать ставки и как долго ей нужно сохранять свою ограничительную политику, будет зависеть от поступающих экономических данных. "Поскольку наша ДКП, на мой взгляд, носит ограничительный характер и определенно влияет на экономику в правильном направлении, я не чувствую, что нам нужно предпринимать немедленные или конкретные действия", - сказал глава ФРБ Нью-Йорка.

Некоторые экономисты считают, что Федрезерв сохранит ставку неизменной на заседании в сентябре, а затем снова повысит ее в ноябре. Но многие эксперты думают, что ФРС закончила подъем стоимости заимствований.

Нефтяной рынок несколько сократил падение на торгах во вторник, но остается в минусе на фоне общего ухода трейдеров из рискованных активов. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составляет $85,15 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,31%, до $81,38 за баррель.

Ранее в течение сессии стоимость Brent опускалась до $83,32 за баррель, WTI - до $79,9 за баррель. Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,1%.

Как сообщалось, экспорт Китая в июле сократился на 14,5% в годовом выражении и составил минимальные за пять месяцев $281,76 млрд. Это самое существенное снижение показателя с февраля 2020 года.

Импорт уменьшился на 12,4% - до $201,16 млрд. Падение было максимальным с мая 2020 года, при этом показатель снизился по итогам пятого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 12,5%, импорта - на 5%, сообщает Trading Economics.

Участники торгов также ждут свежих данных о состоянии нефтяного рынка: на этой неделе свои ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, пишет Trading Economics.

"В июле торговый баланс России с Китаем стал отрицательным, это значит, что импорт в Россию превысил экспорт. Таким образом, спрос на валюту, который формируют импортеры, вырос, а предложение, которое исходит от экспортеров, снизилось. Основная причина - рост цен на нефть и последовавшее снижение объемов закупок нефти Китаем. На наш взгляд, во втором полугодии нефть существенно не подешевеет, а увеличение объемов закупок Китаем восстановится только в условиях экономического роста, для чего сейчас предпосылок не наблюдается. В сложившейся ситуации укрепить рубль поможет сокращение объемов импорта, чему посодействует дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Пока ждем стабилизации курса на уровне 95-100 руб. за доллар и 13-14 рублей за юань. Однако риски движения курса к более высоким уровням сохраняются", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 августа на 49,13 копейки, до 96,0755 руб./$1, и уменьшил курс евро на 61,91 копейки, до 105,4352 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник уменьшился на 27,53 копейки по отношению к понедельнику и составил 96,1593 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 7,68 копейки и составил 96,2493 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 452,986 млн, из которых $423,324 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 029,662 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 66,85 копейки, до 105,4629 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 37,8 копейки, до 105,5729 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR460,782 млн, из которых EUR128,218 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR332,564 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 8 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 290 млрд рублей (при лимите 1 трлн 290 млрд рублей и спросе 2 трлн 183,2 млрд рублей) в среднем по ставке 8,26% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 августа, банки разместили 1 трлн 960 млрд рублей (при лимите 2,43 трлн рублей и спросе 1 трлн 960 млрд рублей) в среднем по ставке 8,44% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 207,9 млрд рублей (при лимите 1,33 трлн рублей) в среднем по ставке 8,39% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 августа поднялась на 4 базисных пункта - до 8,21% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась во вторник на 3 базисных пункта - до 8,05% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 2 базисных пункта, до 7,59% годовых, ставка на 6 месяцев поднялась на 1 базисный пункт относительно понедельника, до 7,52% годовых.