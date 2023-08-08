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08 августа 2023 года 19:11

Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 8 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 66,84% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,55% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел также на 2 базисных пункта - до 40,51% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт, до 13,28% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году не изменилась в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,01% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,14% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 12 базисных пунктов - до 55,83% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 27,82% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали в цене на 190 базисных пунктов - до 52,15% от номинала (доходность выросла на 113 базисных пунктов и составила 23,01% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 64 базисных пункта, подешевев до 45,97% от номинала (их доходность выросла на 34 базисных пункта, составив 21,1% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал всего на 5 базисных пунктов - до 92,67% от номинала (его доходность выросла на 156 базисных пунктов и составила 79,16% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 40 базисных пунктов, составив 65,92% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренно позитивную динамику на фоне нестабильной конъюнктуры мировых рынков и возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы.

Международное рейтинговое агентство Moody''s поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупнейших банков США. В их число входят U.S. Bancorp (SPB: USB), State Street Corp. (SPB: STT), Bank of New York Mellon (SPB: BK), Northern Trust (SPB: NTRS), Cullen/Frost Bankers (SPB: CFR) и Truist Financial (SPB: TFC), сообщается в пресс-релизе агентства. Кроме того, Moody''s снизило рейтинги или присвоило "негативный" прогноз рейтингам нескольких мелких и средних банков, в том числе Commerce Bancshares (SPB: CBSH), BOK Financial Corp., Ally Financial Inc. и Capital One Financial (SPB: COF).

Банковская отрасль США после краха Silicon Valley Bank и других банков в марте этого года "продолжает бороться с процентными ставками и рисками", которые могут иметь негативные последствия для ликвидности и капитала, отмечается в сообщении агентства. По мнению аналитиков Moody''s, "результаты многих банков за второй квартал показали растущее давление на рентабельность, что снизит их способность генерировать внутренний капитал", поскольку "на горизонте маячит умеренная рецессия и качество активов, похоже, снизится", особенно в портфеле коммерческой недвижимости некоторых банков. Риски растут, особенно для малых и средних банков с большими объемами кредитов в сфере коммерческой недвижимости.

Государственный долг Соединенных Штатов будет расти на $5,2 млрд в день на протяжении ближайших десяти лет, пишет аналитик Bank of America Майкл Хартнетт со ссылкой на данные Бюджетного управления Конгресса США (СВО). При этом госдолг будет расти быстрее, чем экономика страны в целом, и к 2033 году достигнет отметки в 118,9% от ВВП США против 98,2% в текущем году.

Центробанки мира по-прежнему нацелены на решение проблем финансового сектора, в то время как правительства сосредоточены на поддержке реального сектора экономики, отметил Хартнетт. По его словам, в случае новой рецессии и возникновения рисков дефолтов по суверенному долгу конечной целью в денежно-кредитной политике стран G7 станет контроль над кривой доходности гособлигаций. Единственная на данный момент крупная экономика, использующая контроль кривой доходности в качестве инструмента денежно-кредитной политики - Япония, при этом страна делает первые шаги к отказу от него. Между тем среди руководства Федеральной резервной системы все чаще слышны разговоры о такой опции, хотя в Соединенных Штатах в последний раз контроль над кривой доходности применялся во время Второй мировой войны.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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