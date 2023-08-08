"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Old Dominion Freight Line Inc. с целевой ценой $350 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Old Dominion, компания с высоким уровнем управления, - один из наиболее эффективных операторов в сегменте грузоперевозок, который за последние 20 лет вышел в число лидеров по рыночной доле относительно других видов транспорта, - отмечают эксперты. - Бизнес-стратегия предполагает предоставление первоклассного обслуживания и возможностей сети клиентам, что оправдывает премию в оценке и рост доходности - это позволяет менеджменту реинвестировать средства в бизнес. На фоне ускорения тренда на деглобализацию компании и потребители будут стремиться выстраивать логистические цепочки внутри страны, в которых роль критичного звена отводится операторам грузоперевозок, включая Old Dominion".

После пандемии рост показателей возобновился, но недавнее замедление объемов в 1К23 привело к редкой ситуации, когда фактическая прибыль оказалась хуже ожиданий. В какой-то момент котировки оказались на 20% ниже максимумов за 52 недели. Ситуация улучшилась, и аналитики "БКС МИ" ожидают возобновление роста.

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