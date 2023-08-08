"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 288,4 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 288,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,95%, стоп-приказ: 280 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"22 августа компания опубликует отчетность за II квартал 2023 года. Предварительно рынок закладывает нейтральный отчет на уровне прогноза, однако если результаты превзойдут ожидания, котировки продолжат среднесрочный тренд вверх", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения локальный боковик продолжается, актуально открытие длинных позиций от уровня поддержки. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,29%", - указывают эксперты "Финама".

"МТС" - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии.

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