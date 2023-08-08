GDR X5 сохраняют высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе - БКС Экспресс

Бумаги (GDR) X5 Retail Group сохраняют высокий потенциал роста с долгосрочной точки зрения на фоне сильной отчетности за второй квартал 2023 года, активной позиции корпорации в сфере слияний и поглощений, ускорения процесса редомициляции и снижения риска листинга на зарубежных площадках, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"По нашим расчетам, свежий таргет на год вперед по бумагам эмитента составляет 2700 рублей за шутку, рекомендация - "держать", - указывает аналитик.

"Среднесрочно, помимо психологического уровня в 2000 рублей, где может быть первое торможение на спуске, в бумагах просматривается техническая поддержка чуть выше 1900 рублей. И вот ее надо взять за основу - позиционно на волне общерыночной коррекции и с учетом повышенной изменчивости данных акций уровень может быть протестирован. Если акции дотянутся туда, это будет интересной возможностью для покупок на перспективу", - пишет Зельцер в обзоре.

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