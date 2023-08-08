"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Railway Group с прогнозной стоимостью 6,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 39% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Эмитент является лидером в области инфраструктурного строительства в Китае, а также считается одним из крупнейших строительных подрядчиков в мире. Мы делаем ставку на то, что запуск новых стимулов для поддержки роста экономики Китая и сохраняющаяся глобальная тенденция на модернизацию инфраструктуры будет способствовать увеличению портфеля заказов и финансовых метрик компании", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

China Railway Group - китайская многофункциональная строительная компания, которая занимается реализацией крупнейших инфраструктурных проектов в области транспорта, энергетики и девелопмента.

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