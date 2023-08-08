Рубль во вторник возобновил снижение к доллару и евро после небольшого коррекционного отскока накануне

Москва. 8 августа. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет к бивалютной корзине после небольшого коррекционного отскока по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара США составил 96,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,21 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 105,58 руб./EUR1, подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 79,29 копейки - до 100,58 руб. Курс китайского юаня вырос на 6 копеек - до 13,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в ходе дневных торгов вторника рубль понижается в основных валютных парах после коррекционного отскока накануне. В понедельник рубль обновил очередные минимальные отметки к доллару и евро, после чего участники рынка приступили к закрытию позиций и фиксации прибыли в ожидании новых стимулов. Во вторник рубль дешевеет к основным валютам, реагируя в том числе на ухудшение внешнего фона. Об этом свидетельствует более заметный рост доллара, который, будучи защитным активом, укрепляется также к большинству мировых валют, в том числе к евро, и на глобальном рынке.

Негативным фактором для мировых рынков во вторник стала новость, что международное рейтинговое агентство Moody''s поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупнейших банков США. По мнению аналитиков Moody''s, финпоказатели банков во втором квартале отражают растущее давление на рентабельность и возросшие риски, особенно для малых и средних банков с большими объемами кредитов в сфере коммерческой недвижимости.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, похоже, не заинтересован в том, чтобы Федеральная резервная система предпринимала какие-либо действия в отношении процентных ставок в ближайшее время.

В интервью New York Times он заявил, что денежно-кредитная политика центрального банка находится "в хорошем состоянии". Процентные ставки достаточно высоки для того, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию - то, что ФРС называет "ограничительной ДКП". "С моей точки зрения, денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии. У нас есть та ДКП, какая должна быть", - сказал Уильямс.

По его словам, нужно ли ФРС повышать ставки и как долго ей нужно сохранять свою ограничительную политику, будет зависеть от поступающих экономических данных. "Поскольку наша ДКП, на мой взгляд, носит ограничительный характер и определенно влияет на экономику в правильном направлении, я не чувствую, что нам нужно предпринимать немедленные или конкретные действия", - сказал глава ФРБ Нью-Йорка.

Некоторые экономисты считают, что Федрезерв сохранит ставку неизменной на заседании в сентябре, а затем снова повысит ее в ноябре. Но многие эксперты думают, что ФРС закончила подъем стоимости заимствований.

"Российская валюта во вторник снижается. Котировки превысили уровень 96 по отношению к доллару США. Ослабление курса рубля, вероятно, по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций. Рост цен на нефть, который был в июле, с некоторым лагом переносится в выручку компаний-экспортеров, поэтому данный фактор не оказывает заметной поддержки курсу рубля на текущий момент. При этом импорт, а также спрос на валюту в рамках сезона отпусков остаются высокими. Данные по росту импорта подтверждает статистика. Так, в июле импорт в Россию из Китая впервые превысил экспорт. Данная тенденция является одной из главных причин ослабления рубля", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"Рубль в понедельник заметно слабел. Вчера начались августовские покупки юаней по бюджетному правилу, и с учетом операций ЦБ общий объем продаж юаней на рынке со стороны государства заметно снизился. Впрочем, по итогам дня рубль все же смог укрепиться на фоне увеличившегося во второй половине дня предложения валюты на рынке. Пока риски роста курса пары "доллар-рубль" к 98 руб./$1 остаются, но вчерашняя ситуация напоминает о перспективах укрепления рубля в будущем на фоне роста экспортных поступлений", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок резко снижаются днем во вторник на фоне худших, чем ожидалось, данных по внешней торговле Китая.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $83,59 за баррель, что на 1,75% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 2,2%, до $80,14 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,1%.

Как сообщалось, экспорт Китая в июле сократился на 14,5% в годовом выражении и составил минимальные за пять месяцев $281,76 млрд. Это самое существенное снижение показателя с февраля 2020 года.

Импорт уменьшился на 12,4% - до $201,16 млрд. Падение было максимальным с мая 2020 года, при этом показатель снизился по итогам пятого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 12,5%, импорта - на 5%, сообщает Trading Economics.

Участники торгов также ждут свежих данных о состоянии нефтяного рынка: на этой неделе свои ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, пишет Trading Economics.

"В июле торговый баланс России с Китаем стал отрицательным, это значит, что импорт в Россию превысил экспорт. Таким образом, спрос на валюту, который формируют импортеры, вырос, а предложение, которое исходит от экспортеров, снизилось. Основная причина - рост цен на нефть и последовавшее снижение объемов закупок нефти Китаем. На наш взгляд, во втором полугодии нефть существенно не подешевеет, а увеличение объемов закупок Китаем восстановится только в условиях экономического роста, для чего сейчас предпосылок не наблюдается. В сложившейся ситуации укрепить рубль поможет сокращение объемов импорта, чему посодействует дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Пока ждем стабилизации курса на уровне 95-100 руб. за доллар и 13-14 рублей за юань. Однако риски движения курса к более высоким уровням сохраняются", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Банк России во вторник, 8 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 290 млрд рублей (при лимите 1 трлн 290 млрд рублей и спросе 2 трлн 183,2 млрд рублей) в среднем по ставке 8,26% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 августа, банки разместили 1 трлн 960 млрд рублей (при лимите 2,43 трлн рублей и спросе 1 трлн 960 млрд рублей) в среднем по ставке 8,44% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 207,9 млрд рублей (при лимите 1,33 трлн рублей) в среднем по ставке 8,39% годовых.