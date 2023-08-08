Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc., сообщается в комментарии аналитиков.

"Руководство Amazon (по сообщениям СМИ) на следующей неделе планирует встречу с представителями Федеральной торговой комиссии, которая собирается подать иск против компании с обвинением в нарушении антимонопольного законодательства. Мы считаем, что даже в случае судебного разбирательства и неблагоприятного для эмитента исхода штраф окажется незначительным", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.