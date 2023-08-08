"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Северстали и ММК

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют позитивную оценку акций "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале инвесткомпании.

"Потребление стали в России в 1П23 составило 23,2 млн т, по оценкам "Северстали". Мы полагаем, что спрос вырастет как минимум на 3-4% г/г в 2023 году за счет строительного сектора и машиностроения. Компании сейчас загружены практически на полную мощность, сохраняем позитивный взгляд на "Северсталь" и "ММК" как на ключевых внутренних игроков. В то же время рост цен на арматуру не должен существенно повлиять на прибыль металлургов, поскольку это не ключевой продукт для компаний. При этом такой тренд подтверждает устойчивый спрос на сталь в России", - указывают эксперты.

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