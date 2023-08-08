Возможно продолжение снижения цены акций Tyson Foods в ближайшее время - Инвестбанк "Синара"

Возможно продолжение снижения котировок акций Tyson Foods в ближайшей перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Tyson Foods в 3К23 ф.г. получила чистую прибыль в $0,15 на акцию - значительно ниже консенсус-прогноза в $0,26. Руководство компании рассчитывает в 2023 ф.г. на выручку в $53-54 млрд, что соответствует ожиданиям ($53,7 млрд). Несмотря на нейтральный ориентир по выручке, мы видим сохраняющиеся угрозы для рентабельности компании в 2023 ф.г. и не исключаем дальнейшее снижение котировок бумаг эмитента (потерявших в понедельник 3,8%) в ближайшей перспективе", - пишут эксперты в комментарии.

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