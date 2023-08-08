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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможно продолжение снижения цены акций Tyson Foods в ближайшее время - Инвестбанк "Синара"
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08 августа 2023 года 15:54

Возможно продолжение снижения цены акций Tyson Foods в ближайшее время - Инвестбанк "Синара"

Возможно продолжение снижения котировок акций Tyson Foods в ближайшей перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Tyson Foods в 3К23 ф.г. получила чистую прибыль в $0,15 на акцию - значительно ниже консенсус-прогноза в $0,26. Руководство компании рассчитывает в 2023 ф.г. на выручку в $53-54 млрд, что соответствует ожиданиям ($53,7 млрд). Несмотря на нейтральный ориентир по выручке, мы видим сохраняющиеся угрозы для рентабельности компании в 2023 ф.г. и не исключаем дальнейшее снижение котировок бумаг эмитента (потерявших в понедельник 3,8%) в ближайшей перспективе", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-TYSON/FOODS-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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