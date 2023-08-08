"Финам" открыл торговую идею "покупать акции United Parcel Service с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $178, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 8 августа. Предполагается рост выручки до $23,02 млрд и прибыль на акцию - $2,5. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент эмитента даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - пишут аналитики.

"С точки зрения технического анализа бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $178 риск на портфель составит 0,11%", - указывают эксперты "Финама".

United Parcel Service - американская компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике.

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