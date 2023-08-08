Котировки акций ТМК в целом обладают шансами на рост - "Велес Капитал"

Котировки акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) в целом обладают шансами на рост, но восходящий импульс слаб, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции "ТМК" с технической точки зрения достигли максимума с января 2008 года и в целом обладают потенциалом роста до входа в зону краткосрочной перекупленности, что может позволить им продолжить повышение сначала к сопротивлению 237 руб., а далее - к 260 руб., 276 руб. и 300 руб. Позитивным для покупателей моментом является близость закрытия дивидендного реестра (менее чем через месяц), - пишет эксперт. - С другой стороны, понижательные риски исходят от среднесрочной перекупленности акций, которые при неспособности закрепиться выше сопротивления 222 руб. могут перейти к коррекции и вернуться сначала в район 208 руб., а при более негативном сценарии - к 185 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Гистограмма MACD на дневном графике наряду с падением объемов также указывают на некоторое уменьшение сил "быков". Среднесрочно позитивные сигналы по бумагам эмитента сохраняются выше поддержки на уровне 154 руб."

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