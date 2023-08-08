БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 20000 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 20000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 270 дней. Цена входа: 16300 рублей, потенциальная доходность: до 22,7%, сообщается в материале аналитика Валерия Емельянова.

"Бумага главного российского металлурга - одна из самых ликвидных, еще и недорогая, - пишет эксперт. - Фундаментально сильный и широко диверсифицированный бизнес. Акции отражают динамику целой корзины стратегических металлов: никеля, меди и платиноидов. Последние кварталы основные показатели в плюсе. Рост выручки, чистой прибыли, активов и рентабельности омрачается только тем, что компания сократила денежный поток из-за дорогой инвестиционной программы, но пик вложений пройден еще в 2022 году. Можно с высокой вероятностью предположить, что денежный поток восстановится менее чем за год, что позитивно с точки зрения дивидендов, а это, в свою очередь, вернет интерес массового инвестора к бумаге и поднимет цену акций".

Обращает внимание Емельянов и на возможные риски: "Норникель" как крупный экспортер зависим от курса рубля, его акции высоко чувствительны к динамике российской валюты против доллара и юаня. Откат валютных курсов может затруднить подъем акций".

Однако важно помнить, что в валюте акции "Норникеля" сейчас торгуются около 5-летних минимумов, и пространство для снижения ограничено. То есть акции могут расти даже против рубля за счет восстановления цен на металлы, подчеркивает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.