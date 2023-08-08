Бумаги РусАгро сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Депозитарные расписки "РусАгро" сохраняют инвестиционную привлекательность, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

Группа "РусАгро" раскрыла финансовые результаты за шесть месяцев 2023 года. Выручка во втором квартале снизилась на 10% - до 59,2 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 34% - до 7,9 млрд рублей. Чистая прибыль Группы достигла 7,8 млрд рублей против убытка в аналогичном периоде прошлого года. Значительный прирост обусловлен положительным изменением финансовых активов в размере 3,2 млрд рублей, отмечается в комментарии.

"Показатели "РусАгро" постепенно восстанавливаются после снижения в течение всего 2022 года, - указывают эксперты инвестбанка. - Компания продолжает показывать неплохую прибыль и положительный свободный денежный поток второй квартал подряд, несмотря на невысокие цены на продукцию. Менеджмент активно занимается проработкой вопроса о редомициляции компании в дружественную юрисдикцию, чего ждут все акционеры. Приобретение НМЖК должно усилить показатели Группы, а в совокупности с потенциальным переездом приблизить высокие дивиденды".

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" по-прежнему считают расписки "РусАгро" инвестиционно привлекательными и продолжают держать их в своем модельном портфеле.

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