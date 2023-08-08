Коррекция рынка акций РФ будет неглубокой и непродолжительной - Freedom Finance Global

Коррекция рынка акций РФ будет неглубокой и непродолжительной, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Сам по себе уход индекса РТС под отметку 1000 пунктов имеет чисто психологическое значение, - считает эксперт. - Новостной фон относительно спокоен. Нефть скорректировалась ниже $85 за баррель, поэтому большинство акций нефтегазового сектора ушли на отрицательную территорию. Техническая коррекция на российских площадках определенно назрела, так как рост на них продолжался семь месяцев и значимых откатов не было. В то же время панических настроений среди биржевых игроков нет".

Инвесторы понимают, что в ситуации обесценения рубля способов защитить сбережения, кроме приобретения акций, главным образом компаний-экспортеров, почти нет, отмечает Ващенко.

"Зависимость движений отечественных фондовых инструментов от динамики на внешних площадках отсутствует, поскольку инвесторы из недружественных стран на Московской бирже не торгуют. Полагаю, что коррекция будет неглубокой и непродолжительной, и эту неделю рублевый индекс, скорее всего, завершит в плюсе", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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