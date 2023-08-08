Вероятна коррекция котировок золота до $1900/унц. во 2П23 - Инвестбанк Синара

Вероятна коррекция котировок золота до $1900 за тройскую унцию во II полугодии 2023 года, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара".

"Данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council) показали рекордные объемы закупки металла центральными банками в 1К23, что было основным фактором роста цен на золото с начала года, - отмечают эксперты банка Сергей Коныгин, Кирилл Бахтин и Дмитрий Смолин. - Но уже в 2К23 закупки со стороны мировых ЦБ существенно снизились (-35% г/г) до 103 тыс. т. Мировой спрос на золото в 2К23 также снизился (-2% г/г) до 921 тыс. т, в то время как золотодобыча выросла на 7% г/г до 923 тыс. т. При этом золотые биржевые фонды (ETF) после трех месяцев скромных поступлений показали отток денег инвесторов в июне, которые сократили объем золота на 55,9 т".

Хорошие результаты торгов акциями на ключевых рынках, вероятно, сделали безрисковые активы, такие как золото, менее интересными для инвесторов, а основной отток пришелся на период "ястребиной" риторики крупных центробанков в связи с инфляцией, подчеркивается в материале банка. По итогам 1П23 отток золота из ETF составил 50 т и может продолжиться в 3К23.

У аналитиков умеренно негативный взгляд на золото во 2П23, так как они ожидают, что спрос на безрисковые активы со стороны мировых центральных банков и инвесторов в ближайшее время станет снижаться.

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