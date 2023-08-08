Участники рынка ОФЗ начинают закладывать в цены риск более резкого повышения ставки ЦБ - Росбанк

Участники рынка ОФЗ начинают закладывать в цены риск более резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре, говорится в комментарии Росбанка.

Аналитики отмечают, что за 2 недели с июльского заседания Банка России кривая ОФЗ-ПД стала значительно более плоской. Спред между доходностью 10-летних и 2-летних обязательств сжался со 192 б.п. (на закрытие торгов 20 июля) до 144 б.п. в понедельник.

"Учитывая динамику курса рубля и нежелание Минфина и ЦБ напрямую вмешиваться в торги, участники долгового рынка начинают закладывать в цены инструментов риск еще более резкого повышения ключевой ставки в сентябре, - пишут эксперты банка. - Одновременно на первичном рынке давление от выпуска новых длинных ОФЗ-ПД перестает быть определяющим. С начала июля Минфин привлек 267 млрд руб. выручки на аукционах новых серий ПК и 43 млрд руб. в новых сериях ИН против 89 млрд руб. для серий ПД. Спред 10-2 года имеет все шансы продолжить снижение в направлении 100 б.п. за счет роста доходностей на коротком участке кривой".

Сжатие спреда может ускориться после того, как осядет эффект от погашения выпусков 26215 (250 млрд руб.) и 52001 (237 млрд руб.) на следующей неделе, полагают в банке.

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