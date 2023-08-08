Возможна локальная волна коррекции индекса Мосбиржи - БКС Экспресс

Возможна локальная волна коррекции индекса Мосбиржи в ближайшее время, но сильных негативных фундаментальных драйверов для снижения в настоящее время не наблюдается, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Индексу Мосбиржи не удалось вернуться выше 3100 пунктов. Техническая картина указывает на развитие локальной волны коррекции, но сразу отмечу, что она может проходить и в формате просто широкой боковой консолидации, ведь сильных негативных фундаментальных драйверов для снижения не наблюдается. Снизу в качестве ближайшей области поддержки можно выделить район 2965-3020 пунктов. Если в обозримой перспективе он вдруг будет пройден, то далее ориентиры могут сместиться к 2860-2890 пунктам. Сверху же среднесрочная цель по-прежнему находится около 3300 пунктов", - указывает аналитик в комментарии.

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