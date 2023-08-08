Шансы на умеренное продолжение роста котировок нефти пока сохраняются - БКС Экспресс

Шансы на умеренное продолжение роста котировок нефти марки Brent пока сохраняются, среднесрочная цель в районе $87-90 за баррель остается актуальной, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Нефтяные фьючерсы в понедельник корректировались на сдержанном информационном фоне. Отдельные чиновники ФРС высказались в пользу дальнейшего повышения процентных ставок, что поддержало рост доллара США и оказало умеренное давление на сырьевые товары. Опрошенные Reuters эксперты начинают также упоминать окончание высокого автомобильного сезона в США в начале сентября. По их мнению, участники рынка уже сейчас начинают закладывать этот фактор в котировки. На неделе в центре внимания могут быть экономические данные из Китая. Также инвесторы с интересом ждут данных по инфляции в США за июль, которые будут опубликованы в четверг, - пишет аналитик в обзоре. - Шансы на продолжение роста котировок нефти марки Brent пока сохраняются, но темп может быть более умеренный по сравнению с предыдущими неделями. Среднесрочная цель в районе $87-90 за баррель остается актуальной".

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