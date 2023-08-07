Рубль по итогам понедельника умеренно подорожал в основных парах в рамках коррекции после обвала в предыдущие сессии

Москва. 7 августа. Доллар США, евро и китайский юань растеряли рост первой половины дня и умеренно подешевели на Московской бирже по итогам торгов понедельника. Рубль развернулся вверх и укрепился к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после обвала в предыдущие торговые сессии.

Курс доллара США составил 95,28 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 105,3 руб./EUR1, подешевев на 31,25 копейки. Ранее евро поднимался до 106,615 руб., также впервые с 25 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,6 копейки - до 99,79 руб. Курс китайского юаня упал на 9,3 копейки - до 13,24 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины дня и сумел умеренно повыситься к доллару и евро в рамках технической коррекции. Участники рынка закрывали позиции и фиксировали прибыль после того, как ранее рубль неоднократно обновлял минимальные отметки с весны прошлого года во всех основных парах.

Давление на него оказывало продолжающееся уменьшение предложения валюты, обусловленное, в том числе, ухудшением показателей внешнеторгового баланса, а также решением Минфина РФ перейти с 7 августа от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Об этом ведомство сообщило в минувший четверг. Общий объем покупок составит 40,5 млрд рублей, ежедневный - эквивалент 1,8 млрд рублей.

Последний раз Минфин выходил с покупками с 7 февраля по 4 марта 2022 года, когда на эти цели было направлено 634,7 млрд рублей, что было эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей. В марте прошлого года он сообщил, что не будет покупать валюту или золото в связи с приостановкой положений бюджетного правила на 2022 год.

"На прошедшей неделе курс рубля продолжил снижаться к основным валютам, главной причиной резкого снижения министерство финансов называет падение экспортных доходов. Российское правительство начало покупку юаня в резервный фонд на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. На наш взгляд, для того, чтобы стабилизировать курс рубля, придется усиливать контроль за капитальным счетом", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев.

"Рубль на старте сессии резко подешевел, но быстро восстановился, выйдя в неплохой плюс. Однако незадолго до открытия основных торгов российская валюта вернулась к нисходящей динамике. Доллар впервые с марта 2022 г. немного превышал 97 руб., евро - 106,6 руб. В середине сессии рубль стал постепенно возвращать утраченные позиции. В какой-то момент восходящая динамика рубля ускорилась: доллар снижался к 96 руб., но затем отскочил от локальных минимумов. Давление на рубль продолжает оказывать рыночная разбалансированность, вызванная, с одной стороны, нехваткой иностранной валюты из-за недостаточного объема экспортной выручки, с другой - повышенным спросом на валюту со стороны импортеров, а также выводящих свои активы российских лиц и нерезидентов", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Глобальные инвесторы продолжают оценивать пятничные данные с рынка труда США и последние заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тыс., сообщило министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тыс., а не на 209 тыс., как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 200 тыс., сообщает Trading Economics.

Безработица в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,6% в предыдущем месяце. Аналитики не ожидали изменения. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле выросла на 0,4% за месяц и на 4,4% в годовом выражении. Ожидалось повышение на 0,3% и 4,2% соответственно.

ФРС США, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для возврата инфляции к целевым уровням, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман. "Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для возврата инфляции на траекторию, которая ведет к целевым 2%", - сказала она, выступая на мероприятии в штате Колорадо.

По словам Боуман, она поддержала решение повысить ставку в июле и хочет увидеть больше признаков устойчивого снижения инфляции. "Недавние данные о снижении инфляции были позитивным сигналом, но я буду ждать последовательных свидетельств о том, что инфляция твердо встала на путь снижения к нашей цели в 2% при принятии решения о дальнейшем повышении ставки и о том, как долго ставка должна оставаться на ограничительном уровне", - заявила Боуман.

Федрезерв поднял базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта в июле, теперь ее диапазон составляет 5,25-5,5% годовых. Ставка находится на максимуме с 2001 года. При этом глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что решения о ставке будут приниматься на каждом заседании отдельно.

Нефть эталонных марок дешевеет в понедельник вечером на фоне фиксации прибыли участниками торгов после подъема до максимумов с апреля по итогам предыдущей сессии, сообщает Trading Economics

Кроме того, давление на нефтяной рынок оказывает укрепление американского доллара, снижающее привлекательность инвестиций в сырье.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник составляет $85,45 за баррель, что на 0,9% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,01%, до $81,98 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в пятницу на максимумах с середины апреля в связи с опасениями сокращения предложения нефти на мировом рынке.

Саудовская Аравия в прошлый четверг объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Россия также продолжит добровольное сокращение поставок нефти на внешние рынки в сентябре на 300 тыс. баррелей в сутки, сказал вице-премьер Александр Новак.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 августа на 1,7592 рубля, до 96,5668 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,2164 рубля, до 106,0543 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 1,4012 рубля по отношению к пятнице и составил 96,4346 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,3727 рубля и составил 96,3191 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 549,944 млн, из которых $437,164 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 112,78 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 2,0382 рубля, до 106,1314 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,7724 рубля, до 105,9509 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR482,079 млн, из которых EUR134,565 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR347,514 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка разнонаправленно изменились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 августа опустилась на 12 базисных пунктов - до 8,17% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в понедельник на 8 базисных пунктов - до 8,02% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 4 базисных пункта, до 7,57% годовых, ставка на 6 месяцев поднялась на 2 базисных пункта относительно пятницы, до 7,51% годовых.