БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МБЭС 001Р-02, РЕСО Лизинг БО-П-11, АФК Система 001Р-13, ПИК-Корпорация 001Р-02 и О''КЕЙ Финанс 001Р-03, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"G-спреды в корпоративном сегменте продолжают драматически снижаться, - отмечает эксперт. - Особенно отличается сектор высококачественных бумаг с рейтингами BBB - ruAA. Соответствующий индекс от Cbonds показывает, что G-спред в сегменте упал ниже 10 б.п. По широкому рынку он опустился к 120 б.п., по ВДО - до 360 б.п. Это долгосрочные минимумы, которые показывают чрезмерный оптимизм инвесторов в корпоративных бондах на фоне распродаж по ОФЗ. Наибольшее число корпоративных выпусков имеет срочность в районе 2-4 лет, как раз в том сегменте, где ОФЗ находятся под наибольшим давлением".

Владельцы корпоративных бондов получили отсрочку от процентного риска, которой, на взгляд аналитика, лучше воспользоваться. Галактионов полагает, что инвесторам имеет смысл пересмотреть состав портфеля на соответствие доходностей рыночным реалиям и при необходимости увеличить долю бумаг, защищающих от процентного риска: флоатеров и ультракоротких бумаг с погашением до 1 года.

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