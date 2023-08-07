07 августа 2023 года 18:58
Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 7 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,86% от номинала (доходность осталась на уровне 9,55% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году также не изменились в цене за день, котировки остались на уровне 68,01% от номинала (доходность - 9,13% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 37 базисных пунктов - до 40,53% от номинала (его доходность выросла на 11 базисных пунктов, до 13,27% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 17 базисных пунктов - до 55,94% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов - до 27,7% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году потеряли в цене 4 базисных пункта, подешевев до 51,96% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 23,1% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году упали в цене на 137 базисных пунктов - до 46,6% от номинала (их доходность выросла на 69 базисных пунктов, составив 20,77% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 9 базисных пунктов, составив 66,33% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник умеренное снижение на фоне существующих опасений относительно возможного дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.
Федеральной резервной системе, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для того, чтобы замедлить темпы роста потребительских цен, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман. "Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для возврата инфляции на траекторию, которая ведет к целевым 2%", - сказала она, выступая на мероприятии в штате Колорадо.
Федрезерв поднял базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта в июле, теперь ее диапазон составляет 5,25-5,5% годовых. Ставка находится на максимуме с 2001 года. При этом глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что решения о ставке будут приниматься на каждом заседании отдельно. Боуман отметила, что поддержала решение повысить ставку в июле и что она хочет увидеть больше признаков устойчивого снижения инфляции.
Опубликовано: /Финмаркет/
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