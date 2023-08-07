Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Amazon до $170

Freedom Finance Global Amazon.com Inc. повысил целевую цену акций Amazon со $146 до $170 за штуку, сохранив при этом рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Компания Amazon представила сильные результаты по итогам II квартала дала оптимистичный гайденс на третий, - пишет аналитик Егор Толмачев. - И показатели отчетности, и прогнозы превзошли все самые смелые ожидания инвестсообщества. Компания в очередной раз демонстрирует силу своего e-commerce бизнеса и крайне быстрые темпы его трансформации, которые поразили всех. Реинжиниринг логистической инфраструктуры не только сократил затраты Amazon, но и позволил компании нарастить объемы продаж за счет расширения ассортимента товаров, роста среднего чека и частоты покупок, а также повышения конверсии клиентов. Облачный сегмент бизнеса хоть и показал замедление темпов роста до +12% г/г, но динамика все же оказалась существенно лучше ожиданий, и рыночная доля AWS по итогам квартала осталась без изменений (~32%)".

Подход Amazon к развитию ИИ-продуктов, подразумевающий привлечение партнеров в свою экосистему, на взгляд эксперта, отличается от тактики конкурентов, и представляется нам оптимальным с учетом специфики бизнеса компании. Amazon демонстрирует существенное улучшение рентабельности и эффективности управления оборотным капиталом, что обеспечило положительный денежный поток и позволило сократить долговые обязательства, отмечает Толмачев.

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