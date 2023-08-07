Инвестбанк Синара повысил прогнозную цену акций Apple до $192

"Инвестиционный банк Синара" повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. до $192 за штуку на горизонте до конца 2023 года, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация для указанных бумаг была при этом понижена экспертами с "покупать" до "держать".

"С момента нашей последней оценки Apple (мы присвоили акциям рейтинг "покупать" 31 мая 2022 года) котировки ее бумаг выросли на 26%, а индекс S&P 500 - всего на 10%. Это произошло благодаря позитивным новостям о выходе новых продуктов Apple, таких как гарнитура для дополненной реальности, и ажиотажному спросу инвесторов на акции технологических компаний, работающих с ИИ, - пишут старший аналитик Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов. - Мы незначительно пересмотрели прогнозы финансовых показателей эмитента после выхода результатов за 3К23 ф.г., а основной вклад в повышение целевой цены внес сдвиг денежных потоков в DCF-модели на 2024 год. Стоимость акций компании достигла фундаментально справедливого уровня, рынок оценивает бумаги по высокому для Apple коэффициенту P/E 2024П в районе 30. Мы актуализируем оценку акций компании, новая целевая цена которых, по нашим расчетам, составляет $192 за штуку, и снижаем рейтинг с уровня "покупать" до "держать".

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