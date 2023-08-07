"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Eli Lilly с целью $490

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целью $490 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,1%, стоп-приказ: $433, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует отчет о финансовых результатах за II квартал 2023 года во вторник, 8 августа. Ожидается, что прибыль на акцию составит $1,98, а выручка - $7,58 млрд.Полагаем, что результаты компании превзойдут прогнозы за счет высоких продаж лекарств от диабета и препаратов для похудения, что должно стать драйвером роста котировок бумаг", - пишут аналитики.

"С точки зрения технического анализа цена акции находится вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $490. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $433 риск на портфель составит 0,25%", - указывают эксперты "Финама".

Eli Lilly and Co. - американская фармацевтическая компания, известная как первый промышленный производитель инсулина.

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