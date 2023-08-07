Рубль днем дешевеет в основных парах, вновь обновил минимумы с весны 2022г к главным валютам

Москва. 7 августа. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже днем в понедельник, в очередной раз обновили максимумы с весны 2022 года. Рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях дефицита предложения валюты на низколиквидном рынке и на фоне решения Минфина РФ возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 96,36 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 65,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 105,87 руб./EUR1, подорожав на 25,25 копейки. Ранее евро поднимался до 106,615 руб. также впервые с 25 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 47,39 копейки - до 100,63 руб. Курс китайского юаня вырос на 4,4 копейки - до 13,38 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в ходе дневных торгов понедельника рубль продолжает активное снижение в основных парах. Давление на него оказывают уменьшение предложения валюты, обусловленное, в том числе, ухудшением показателей внешнеторгового баланса, а также решение Минфина РФ перейти с 7 августа от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила.

В минувший четверг Минфин РФ сообщил, что с 7 августа переходит к покупкам валюты по бюджетному правилу в объеме 40,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупок составит эквивалент 1,8 млрд рублей. При этом накануне раскрытия Минфином данных о покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила на август газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минфин РФ может отступить от правила и не перейти к покупкам для пополнения ФНБ.

Отмечалось, что власти не будут закупать валюту, поступающую в виде нефтегазовых сверхдоходов, в ближайшие месяцы из-за ослабления рубля - интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс.

Последний раз Минфин выходил с покупками с 7 февраля по 4 марта 2022 года, когда на эти цели было направлено 634,7 млрд рублей, что было эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей. В марте прошлого года он сообщил, что не будет покупать валюту или золото в связи с приостановкой положений бюджетного правила на 2022 год.

"На прошедшей неделе курс рубля продолжил снижаться к основным валютам, пара "доллар-рубль" сейчас торгуется выше 96 руб./$1. Главной причиной резкого снижения курса рубля министерство финансов называет падение экспортных доходов. Российское правительство начало покупку юаня в резервный фонд на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. На наш взгляд, для того, чтобы стабилизировать курс рубля, придется усиливать контроль за капитальным счетом", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

"Доллар на Московской бирже продолжает свой уверенный рост, подкрепленный уменьшением предложения валюты на фоне ухудшения показателей внешнеторгового баланса. При этом дополнительное давление оказывает решение Минфина РФ перейти с 7 августа от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Стоит заметить, что ключевое давление на рубль пришлось во второй половине дня после неожиданной коррекции индекса МосБиржи, ввиду чего не исключаем, что свою лепту внес отток капитала из страны. Мы опасаемся, что пара "доллар-рубль" в рамках недели может перейти в диапазон 97-98 руб./$1 ввиду отсутствия значимых факторов поддержки рублю. Надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Глобальные инвесторы оценивают данные с рынка труда США и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тыс., сообщило министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тыс., а не на 209 тыс., как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 200 тыс., сообщает Trading Economics.

Безработица в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,6% в предыдущем месяце. Аналитики не ожидали изменения. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле выросла на 0,4% за месяц и на 4,4% в годовом выражении. Ожидалось повышение на 0,3% и 4,2% соответственно.

ФРС США, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для возврата инфляции к целевым уровням, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман. "Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для возврата инфляции на траекторию, которая ведет к целевым 2%", - сказала она, выступая на мероприятии в штате Колорадо.

По словам Боуман, она поддержала решение повысить ставку в июле и хочет увидеть больше признаков устойчивого снижения инфляции. "Недавние данные о снижении инфляции были позитивным сигналом, но я буду ждать последовательных свидетельств о том, что инфляция твердо встала на путь снижения к нашей цели в 2% при принятии решения о дальнейшем повышении ставки и о том, как долго ставка должна оставаться на ограничительном уровне", - заявила Боуман.

Цены на нефть опускаются в понедельник после подъема до максимумов с апреля по итогам предыдущей сессии.

Давление на нефтяной рынок оказывает укрепление доллара США, снижающее привлекательность инвестиций в сырье. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно корзины основных мировых валют, прибавляет в ходе сессии 0,3%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составляет $85,62 за баррель, что на 0,64% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,76%, до $82,18 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в пятницу на максимумах с середины апреля в связи с опасениями сокращения предложения нефти на мировом рынке.

Саудовская Аравия в прошлый четверг объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Россия также продолжит добровольное сокращение поставок нефти на внешние рынки в сентябре на 300 тыс. баррелей в сутки, сказал вице-премьер Александр Новак.