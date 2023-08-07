"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций First Solar

Аналитики "БКС Мир инвестиций" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций одного из ведущих производителей солнечной энергии, элементов и модулей для конвертации солнечного света в электричество в США First Solar Inc., сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Целевой рынок эмитента - Индия: здесь производителям дают субсидии, позволяющие конкурировать с другими компаниями, в особенности китайскими. По закону о снижении инфляции в США компания может получить налоговые послабления, что подстегнет рост рентабельности. First Solar также выиграет за счет увеличения спроса: теперь клиенты извлекают выгоду из вышеупомянутого закона, если их проекты соответствуют установленным критериям - в этом помогают продукты компании. Мы ожидаем заключение новых и перезаключение существующих контрактов, в которых будет отражен рост себестоимости материалов, которые применяются в производстве солнечных панелей", - отмечают эксперты.

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