"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены GDR Etalon

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг (GDR) Etalon, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Компания существенно нарастила долю региональных проектов, что позволило поддержать продажи, но при этом средний чек за квадратный метр сократился. Etalon фокусируется преимущественно на строительстве квартир комфорт-класса, стоимость которых часто не может полностью покрываться ипотекой по льготной ставке. Рост процентных ставок в экономике и высокая чувствительность потребителя к ценам будут оказывать давление на спрос на жилье комфорт- и бизнес-сегментов. Судя по мультипликаторам, расписки торгуются дорого, поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги", - пишет эксперт.

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