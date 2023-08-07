"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Etalon с целью 110 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Etalon с целью 110 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 84 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Объем продаж недвижимости компании за 6 месяцев 2023 года увеличился на 28% и составил 184,3 тыс. квадратных метров, отмечают аналитики. В денежном выражении объем продаж вырос на 16% до 34 млрд рублей. Количество заключенных контрактов увеличилось на 23%. Поступления денежных средств составили 28,2 млрд рублей, снизившись на 14%. Средняя цена реализации жилой недвижимости снизилась на 24% до 221,86 тыс. рублей за квадратный метр.

"С технической точки зрения бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 84 руб. риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,28", - указывают эксперты "Финама".

Группа "Эталон" - российская компания, работающая в сфере девелопмента и строительства. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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