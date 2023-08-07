Доходности ОФЗ могут продолжить рост на текущей неделе - Инвестбанк Синара

Доходности ОФЗ могут продолжить рост на текущей неделе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ со сроком погашения менее пяти лет по итогам недели выросли в среднем на 25 б. п., более длинные выпуски прибавили порядка 8 б. п., - напоминает эксперт. - Рост в основном пришелся на четверг, когда стало известно о планах Минфина по покупке валюты. На наш взгляд, на наступившей неделе давление на рынок сохранится, в связи с чем доходности бумаг могут продолжить рост. Из ключевых событий традиционно выделяем аукционы Минфина и выход данных по недельной инфляции".

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