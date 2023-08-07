SberCIB подтверждает рекомендацию "продавать" для акций ЭЛ5-Энерго

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "ЭЛ5-Энерго" по результатам отчетности компании за апрель-июнь по МСФО, сообщается в комментарии аналитика инвестбанка Георгия Иванина.

"Выручка компании увеличилась на 26% г/г, скорректированная EBITDA, по нашей оценке, на 7% г/г, а скорректированная чистая прибыль упала на 35%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 3 п. п. до 16,8%. Как и в первом квартале этого года, выручка и скорректированная EBITDA выросли прежде всего за счет увеличения поступлений от продаж мощности - в декабре прошлого года компания начала получать платежи за мощность по программе ДПМ после запуска Кольской ВЭС. Еще одним позитивным фактором для всей отрасли стало повышение спотовых цен и регулируемых тарифов на электроэнергию", - пишет эксперт.

В то же время "ЭЛ5-Энерго" сократила продажи тепловой энергии на 10% год к году и увеличила затраты на приобретение электроэнергии и формирование резервов под просроченную дебиторскую задолженность. Все это, по мнению аналитика, привело к снижению рентабельности.

"Инвестиционную привлекательность акций ЭЛ5-Энерго ограничивает отсутствие дивидендов в среднесрочной перспективе, так как приоритетом остается сокращение долга, - подчеркивает Иванин. - У "ЭЛ5-Энерго" самая высокая долговая нагрузка среди генерирующих компаний. Мы подтверждаем оценку "продавать" акции компании".

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