Рынок акций РФ на неделе будет двигаться в рамках 3000-3150п по индексу Мосбиржи

Москва. 7 августа. Динамику рынка акций РФ в середине августа по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, а также динамика нефти Brent. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на текущей неделе может составить 3000-3150 пунктов, для индекса РТС - 1000-1060 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ на минувшей неделе продолжил рост на фоне сильных корпоративных отчетов, дивидендных ожиданий и новых экономических стимулов в Китае, хотя внешние фондовые площадки скорректировались вниз после снижения агентством Fitch кредитного рейтинга США. Индекс Мосбиржи на неделе на фоне ослабления рубля продолжил обновлять максимумы с февраля 2022 года, поднявшись в район рубежа 3200 пунктов, после чего в пятницу откатился в рамках коррекции ниже 3100 пунктов.

В период с 31 июля по 4 августа индекс Мосбиржи вырос на 2,8% и составил 3092,44 пункта, индекс РТС потерял 1,7% и достиг 1015,74 пункта на фоне роста доллара до 95,95 руб./$1 (+4,24 рубля) и повышения октябрьской нефти Brent до $86,14 за баррель (+1,4%).

Рынок акций РФ начал минувшую неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $85 за баррель), индекс Мосбиржи превысил 3070 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, несмотря на приостановку ослабления рубля. Лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком (MOEX: SBER) (+6,3%). По итогам июля индексы РТС и МосБиржи выросли на 7,6-9,9%, доллар подорожал на 2,0 рубля.

Акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%) вечером замедлили рост после выхода отчета НК за I полугодие по РСБУ: чистая прибыль компании сократилась на 11% в годовом выражении, до 463,5 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" раллировали расписки EMC (MOEX: GEMC) (+17,8%) на новостях о планах редомициляции. Совет директоров United Medical Group, холдинговой компании "Европейского медицинского центра" (EMC), назначил на 31 августа проведение внеочередного собрания акционеров, где будет рассматриваться вопрос о смене юрисдикции компании с Кипра на специальный административный район (САР) остров Октябрьский Калининградской области.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+4%) по РСБУ в январе-июне этого года достигла 5,11 млрд руб., что в 1,6 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Нефть Brent поднялась до $85,5 за баррель на новостях из Китая, где озвучили конкретные меры по стимулированию внутреннего спроса. В июле Brent выросла на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января 2022 года, на фоне сокращений добычи Саудовской Аравии и России.

Во вторник, 1 августа, рынок акций РФ продолжил рост, несмотря на наметившуюся коррекцию внешних рынков после подъема, индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля протестировал рубеж 3100 пунктов, после чего сдал назад в район 3094 пунктов. В лидеры роста вышли обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+5,4%), догоняющие рост "префов" в предыдущие дни.

Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению исковое заявление ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%) к АО "ВТБ Регистратор" о признании права собственности на акции компании в количестве 8,1 млн штук, принадлежащие ликвидированной Cossington Overseas Limited (Ирландия). Предварительное заседание назначено на 15 сентября.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (-0,4%) впервые за полтора года раскрыл финансовую отчетность: чистый убыток компании по РСБУ за I полугодие 2023 года составил 81,7 млрд руб. против 80,7 млрд руб. чистой прибыли за тот же период 2021 года.

Нефть Brent скорректировалась ниже $85 за баррель. Поддержку ценам оказали ожидания дефицита на мировом рынке нефти во втором полугодии на фоне сокращения поставок со стороны стран ОПЕК+. Также позитивным фактором стали хорошие макроэкономические статданные крупнейших экономик мира.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,2%) по МСФО в I полугодии 2023 года составила 15,5 млрд руб. против чистого убытка 1,9 млрд руб. в аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,2%) по РСБУ выросла в январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5%, до 213,4 млн руб.

В среду рынок акций РФ провел торги при смешанной динамике цен blue chips и индексов из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне негативных внешних настроений на новостях о снижении агентством Fitch кредитного рейтинга США с "AAA" до "AA+" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Индекс МосБиржи в течение дня в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года и закрепился выше 3100 пунктов за счет ослабления рубля и роста бумаг нефтегазовых компаний.

Чистая прибыль "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%) по РСБУ в I полугодии 2023 года составила 128 млрд рублей, что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным период прошлого года.

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "РусГидро" (-0,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

EBITDA "Норильского никеля" (-1,4%) в первом полугодии 2023 года составила $3,37 млрд, что на 30% ниже уровня годичной давности. Чистая прибыль "Норникеля" в первом полугодии упала на 79%, до $1,07 млрд.

Во "втором эшелоне" на рекордных оборотах раллировали акции "ДВМП" (+21,2%) и "НМТП" (MOEX: NMTP) (+16,2%), также выросли бумаг "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+6,8%) на планах развития инфраструктуры восточных портов и наземной логистики, что приведет к росту грузоперевозок. Расписки "РусАгро" (MOEX: AGRO) (+3,3%) выросли на фоне заявления финансового директора компании о возможности возвращения к выплате дивидендов после решения вопроса редомициляции.

Нефть Brent на новостях о снижении рейтинга США упала в район $83 за баррель, проигнорировав статистику Минэнерго США о резком падении запасов нефти в стране (резервы нефти упали на рекордные с 1982 года 17,05 млн баррелей).

В четверг рынок акций РФ продолжил рост на дивидендных ожиданиях, а также на фоне отскока нефти вверх после коррекции (Brent вернулась к $85 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки продолжили коррекцию после снижения рейтинга США агентством Fitch. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 3150 пунктов (новый пик с февраля 2022 года), при этом в лидерах роста выступили бумаги "РусГидро" (+11,1%), расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4,8%) и акции финкомпаний.

Расписки X5 Retail выросли на фоне новостей о планах компании зарегистрировать в ЦБ РФ проспект своих GDR, чтобы обеспечить непрерывный допуск к торгам бумагами на Московской бирже, который "не зависит от листинга компании и допуска к торгам на других торговых площадках". Регистрация проспекта в ЦБ позволяет эмитенту претендовать на статус первичного листинга на Мосбирже.

Сбербанк (+0,1%) в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО до 737,5 млрд руб. Во II квартале банк получил 380,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что превысило прогнозы. Выручка ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (+3,7%) во II квартале по МСФО выросла на 14% в годовом выражении (до 164,98 млрд рублей), однако чистая прибыль упала на 24% (до 9,5 млрд рублей).

Нефть Brent поднялась до $85 за баррель на фоне новостей о продлении сокращения добычи Саудовской Аравии на 1 млн б/с на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с. Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

В пятницу утром рынок акций РФ продолжил подъем на фоне улучшения внешней конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $86 за баррель), индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля поднимался в район рубежа 3200 пунктов. После этого во второй половине торгов по рынку прокатилась волна фиксации прибыли игроками перед выходными, отбросившая индекс МосБиржи ниже 3100 пунктов.

"ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-5,5%) в I полугодии получила чистую прибыль по МСФО в размере 4,9 млрд руб. против 7 млрд руб. годом ранее.

Совет директоров банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+8,2%) сообщил о проведении 26 сентября внеочередного собрания акционеров, где будут рассмотрены вопросы о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2023 года.

В период с 31 июля по 4 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+40%), банка "Санкт-Петербург" (+23%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+17%); хуже рынка оказались бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-7%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-6%), "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) (-6%).