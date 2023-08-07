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Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
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07 августа 2023 года 12:49
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 300 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Сбер опубликовал финансовые результаты по МСФО за II кв. 2023 года. Прибыль банка за квартал составила рекордные 380,3 млрд руб. При этом, рентабельность капитала достигла 25,4%. Сбербанк выдал максимальный за всю историю объем кредитов - более 6,6 трлн руб. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн руб. Сбер за I пол. 2023 года получил чистую прибыль в размере 737,5 млрд руб. Таким образом, банк уже заработал дивиденды в размере 16,38 руб. на оба типа акций. В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рейтинг "покупать" и целевой ориентир 300 руб. за акцию", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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