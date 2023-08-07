Акции Татнефти сохраняют инвестиционную привлекательность - ПСБ

Акции "Татнефти" сохраняют инвестиционную привлекательность, бумаги недооценены по сравнению с другими представителями отрасли, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Совет директоров "Татнефти" 14 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие. Исходя из отчета за I полугодие по РСБУ и дивидендной политики компании выплачивать не менее 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ (в зависимости от того, что больше), сформирована база для выплаты около 27,5 руб./акцию. Если коэффициент будет увеличен, то дивиденд будет выше соответственно, - указывает аналитик в комментарии. - В целом акции эмитента интересны для инвестиций. У компании есть своя эффективная переработка, стабильный сбыт внутри страны и экспорт нефти по газопроводу Дружба. В 2023 году "Татнефть" также приобрела турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit, что позволит улучшить логистику и закрепиться на растущем турецком рынке. "Татнефть" старается стабильно выплачивать дивиденды, и ее акции недооценены по сравнению с другими представителями отрасли".

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