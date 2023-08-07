"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Северстали", "Татнефти" и "АЛРОСА" и исключив акции группы "Самолет", Ozon и "НЛМК".

Текущий состав топ-10 акций России: "АЛРОСА", Globaltrans,"ВУШ Холдинг", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ", "ММК", "Роснефть", "РусАгро", "Северсталь", Сбербанк.

"Мы включили в список фаворитов на российском рынке обыкновенные акции "Татнефти," которые торгуются с дивидендной доходностью около 5,2 % за первое полугодие. Акции компании могут получить поддержку на фоне дивидендных выплат и сохранения высоких цен на нефть. Также в ожидании отчетности за первое полугодие мы добавили акции "Алроса". Считаем, что отчетность компании может стать положительным сюрпризом для рынка. Обращаем внимание на привлекательную оценку "Алроса" 3,3х 12М EV/EBITDA и наибольший дисконт к историческим мультипликаторам в секторе", - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Вместе с этим эксперты брокера ВТБ приняли решение зафиксировать прибыль в акциях Группы "Самолет" и депозитарных расписках Ozon, которые выросли на 34% и 25% соответственно с момента включения в подборку. Также аналитики заменили акции "НЛМК", которые сейчас торгуются по оценке выше средней исторической, на бумаги "Северстали". Финансовая отчётность компании за первое полугодие может стать положительным триггером для ее котировок во второй половине августа.

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