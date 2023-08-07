"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tractor Supply Co., сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент длительное время демонстрирует устойчивый рост, отличается эффективным менеджментом и высокими балансовыми показателями. 27 июля компания отчиталась за 2К23: квартальная прибыль уже во второй раз подряд оказалась ниже ожиданий после продолжительного периода высоких показателей, начавшегося с 4К19. Прибыль на разводненную акцию составила $3,83, что на 8,5% выше, чем годом ранее, но ниже консенсуса Capital IQ в $3,93 и нашей оценки $3,97. Tractor Supply понизила прогнозы на 2023 год: менеджмент прогнозирует рост сопоставимых продаж на 1,3-2,5% против 3,5-5,5% ранее. Чистая прибыль ожидается на уровне $1,12-1,15 млрд (ранее $1,13-1,17 млрд), EPS - $10,2-10,4 вместо $10,3-10,6. При этом компания повысила цель по числу магазинов в США на 200 - до 3000 штук, - отмечают эксперты. - Мы понижаем наши оценки EPS на 2023 год с $10,5 до $10,3, консенсус StreetAccount - $10,31. Также снижаем прогноз на 2024 год с $11,6 до $11,3. В основном это относится к показателям сопоставимых продаж".

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