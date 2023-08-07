"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену акций "ЛУКОЙЛа" до 7000 руб., сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ЛУКОЙЛ" опубликовал финансовые результаты за 6 месяцев 2023 года по РСБУ. Выручка снизилась на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль сократилась на 11%. Снижение показателей связано с эффектом высокой базы прошлого года. Результаты по РСБУ не отражают всю картину, а точнее показывают только около 40% выручки от МСФО без дочерних компаний. Более того, сейчас основные доходы будут за счёт Litasco - это дочерня компания "ЛУКОЙЛа", которая зарегистрирована в ОАЭ и находится на 2-ом месте среди крупнейших покупателей российской нефти с начала года", - пишут аналитики.

Тем не менее, исторически "ЛУКОЙЛ" направлял на дивиденды около 100% чистой прибыли по РСБУ, напоминают эксперты. Таким образом, за 1П23 мы можем увидеть дивиденд на акцию выше 600 руб., полагают они. Это уже около 10% дивдоходности. Учитывая текущие цены на нефть в рублях, II полугодие 2023 года будет ещё сильнее, уверены в инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.