Акции Moderna, Amazon и AMD будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Moderna Inc., Amazon.com Inc. и Advanced Micro Devices (AMD) будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.

Amazon опубликовал отчетность в четверг, после закрытия американских бирж. Финансовые показатели оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, подчеркивает аналитик. Amazon вернулся к чистой прибыли, выручка выросла на 11% (г/г). "В пятницу акции выросли на 10,7%, котировка - $139,6. Акции отскочили от 200-дневной скользящей средней. Бумаги уперлись в сопротивление $144. При пробое этой отметки бумаги могут ускориться и сделать еще один рывок наверх", - указывает Холоденко.

Биотехнологическая компания Moderna завершила II квартал с убытком меньше и выручкой выше консенсуса. Выручка за год сократилась с $4,75 млрд до $344 млрд. "В пятницу акции сократились на 1,6%, котировка - $108,2, - констатиует эксперт. - Бумаги планомерно снижаются. Для выброса акций наверх нужна разворотная фигура на дневном графике. Осциллятор RSI(14) ушел в зону перекупленности - это косвенный сигнал готовящегося отскока, однако, падение не слишком резкое".

Акции AMD отыграли отчетность в негативном формате в среду, бумаги потеряли около 7%, отмечается в комментарии. Чипмейкер неожиданно завершил II квартал с чистой прибылью, выручка уменьшилась на 18%. Показатели лучше консенсус-прогноза аналитиков. Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 31,9% в ближайший год, на 64,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Мультипликатор PEG равен 0,9. При прочих равных условиях, это, на взгляд Холоденко, свидетельствует в пользу покупки бумаг.

"Бумаги прибавили в пятницу 2,4%, котировка - $115,8. Ближайшая поддержка - $107,5. Акции от нее отскакивают, при пробое $122 бумаги могут взлететь к $130", - пишет аналитик БКС Экспресс.

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