"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Match Group до $54

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций технологической компании Match Group, владельца сервиса онлайн-знакомств Tinder, с $51 до $54 за штуку на горизонте года после пересмотра прогноза операционных показателей эмитента в сторону улучшения, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Несмотря на краткосрочное давление на бизнес компании со стороны макроокружения, ожидаем существенное улучшение бизнеса компании во II полугодии 2023 года благодаря фокусу Match Group на наиболее перспективных направлениях (Tinder, Hinge и азиатских соцсетях), а также за счет запуска нового приложения в начале июня", - говорится в комментарии.

Аналитики обращают внимание и на возможные риски: усиление конкуренции и уход пользователей в другие соцсети; пользователи могут начать экономить в сервисах Match из-за снижения доходов; ужесточение регулирования социальных сетей.

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