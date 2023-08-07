Цены ОФЗ могут продолжить снижение на текущей неделе - ПСБ

Вероятно дальнейшее снижение цен рублевых гособлигаций на текущей неделе при продолжении ослабления рубля, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Также мы считаем, что котировки коротких и среднесрочных гособлигаций еще не в полной мере учитывают риски повышения ключевой ставки Банка России до 10% во втором полугодии 2023 года", - указывает эксперт.

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