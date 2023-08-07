Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 92-96 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 92-96 руб./$1, по паре евро/рубль - 102-106 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

На взгляд эксперта, в центре внимания остается ослабление позиций рубля, при этом поддержать рубль в перспективе способен рост цен на энергоносители, однако этот эффект может проявиться только с лагом примерно в месяц.

"Сам факт ослабления рубля не является неожиданностью, поскольку определяющим для российской валюты выступает сальдо платежного баланса, которое на текущий момент не в пользу рубля на фоне активного импорта при сжимающемся экспорте, - пишет Тимошенко. - Внимание приковано скорее к скорости снижения стоимости рубля. Судя по всему, август будет проходить в условиях повышенной волатильности. Однако увидеть американский доллар по 100 руб. все же маловероятно. Наиболее вероятным сценарием видится коридор 90-95 руб/$1".

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