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07 августа 2023 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 7 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния неоднозначных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам прошедшей недели. S&P 500 и Nasdaq завершили "в минусе" четвертые торги подряд, чего не происходило с начала мая. С понедельника по пятницу первый индекс потерял 2,3%, второй - 2,8%, что стало максимальным недельным падением с марта. Dow Jones за минувшую неделю опустился на 1,1%.

Инвесторы оценивали данные с рынка труда страны и квартальную отчетность технологических гигантов. Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тыс., сообщило министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тыс., а не на 209 тыс., как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 200 тыс., сообщает Trading Economics. Безработица в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,6% в предыдущем месяце. Аналитики не ожидали изменения.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле выросла на 0,4% за месяц и на 4,4% в годовом выражении. Ожидалось повышение на 0,3% и 4,2% соответственно. Многие экономисты полагают, что более быстрый, чем ожидалось, рост зарплат может стать камнем преткновения для Федеральной резервной системы.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно опускаются в ходе торгов в понедельник, инвесторы ждут важных статданных, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В частности, во вторник выйдет отчет о внешней торговле Китая, в среду - данные о китайской инфляции, а в четверг - статистика о темпах роста потребительских цен в США. Тем временем в понедельник стало известно, что ВВП Индонезии во втором квартале 2023 года вырос на 5,17% в годовом выражении после подъема на 5,04% в первом квартале. Аналитики ожидали роста на 4,93%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск опустился на 0,78%, гонконгский Hang Seng - на 0,29%. Южнокорейский индекс Kospi потерял 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 понизился на 0,3%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,19%. Индекс опережающих показателей в Японии снизился в июне до 108,9 пункта со 109,1 пункта в мае, показали предварительные данные.

В свою очередь цены на нефть слегка опускаются утром в понедельник, удерживаясь вблизи четырехмесячных максимумов на ожиданиях скорого дефицита топлива на мировом рынке. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $86,15 за баррель, что всего на 0,1% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 1,3% - до $86,24 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,11% и составили $82,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на 1,6% - до $82,82 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 2,8%, причем обе марки закрылись на максимумах с 12 апреля.

Саудовская Аравия в четверг объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в стране в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с. Кроме того, Россия также продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки на 300 тыс. баррелей в сутки, сказал вице-премьер Александр Новак. Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 4 единицы, до 525.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 августа снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалось уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,626 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,603 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,04% и составил 109,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 869,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "МТС-001P-23" (-0,45%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,43%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,39%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России-001Р-10" (+1%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,09%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г. Находка, Приморский край, входит в Global Ports) завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-04R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 2 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,36% годовых, купоны полугодовые. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. ВСК в январе 2023 года увеличила объем программы облигаций серии 001Р с 30 млрд рублей до 100 млрд рублей. Программа бессрочная, в ее рамках облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 11,39% годовых. Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка текущего купона - 10,5% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставки 35-40-го купонов бондов серии БО-17 на уровне 9,7% годовых. Банк разместил 17-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Десятилетние бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 5,45% годовых. По выпуску 21 августа предстоит исполнение оферты.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Мосбиржа 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент - ООО "Ритейл Бел финанс") 3 августа досрочно погасил 3 млн 625 тыс. 753 облигации 1-й серии, которые ранее были выкуплены в рамках оферты. В конце июля компания приобрела 36,3% эмиссии по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент составляет 500 рублей). Пятилетний выпуск объемом 5 млрд рублей эмитент разместил в июле 2019 года, а в сентябре того же года доразместил его еще на 5 млрд рублей. Ставка квартального купона бондов установлена на уровне 10,95% до погашения. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала погашается в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов, в результате объем выпуска в данный момент составляет 5 млрд рублей.

Московская биржа перевела с 3 августа выпуск облигаций казахстанского АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") из первого в третий уровень котировального списка. Причиной перевода послужило отсутствие у организации и ценных бумаг кредитного рейтинга. Компания в марте 2021 года завершила размещение дебютных 5-летних облигаций 1-й серии объемом 2,45 млрд рублей. Ставка полугодовых купонов до погашения установлена на уровне 8,99% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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