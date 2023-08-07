Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика из Европы и США, новости от "ОГК-2" и "Мосэнерго":

- "ОГК-2" и "Мосэнерго" в течение недели могут представить отчетность за 2К23 по МСФО;

- Объем промышленного производства в Германии за июнь;

- Индекс доверия инвесторов в еврозоне в августе от Sentix;

- Потребительское кредитование в США за июнь.

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