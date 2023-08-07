Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3100-3150п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3100-3150 пунктов в течение фондовой сессии понедельника, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Каких-либо новостей, которые бы объяснили просадку рынка в пятницу не поступило за выходные, поэтому индекс, скорее всего, попробует отыграть часть потерь. Дорожающая нефть и слабый рубль продолжат оставаться главными факторами, которые будут поддерживать российский рынок акций", - указывает эксперт в комментарии.

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