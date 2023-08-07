Возможно ослабление рубля до 97-98 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Пара доллар/рубль может перейти в диапазон 97-98 руб./$1 на текущей неделе ввиду отсутствия значимых факторов поддержки национальной валюты, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

Сглаживать рост американской валюты, возможно, будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке, отмечает эксперт.

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