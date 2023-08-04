Рынок акций РФ в пятницу упал ниже 3100п по индексу Мосбиржи, неделю закрыл ростом

Москва. 4 августа. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после недельного ралли, хотя настроения на внешних площадках улучшились. Индекс Мосбиржи после утреннего роста в район 3195 пунктов (новый максимум с февраля 2022 года) откатился ниже 3100 пунктов, лидерами снижения выступили бумаги "РусГидро".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3092,44 пункта (-1,8%, максимум сессии - 3194,83 пункта), индекс РТС упал до 1015,74 пункта (-3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 95,95 рубля (+0,96 рубля), утром курс опускался до 94,2 руб./$1.

За неделю индекс МосБиржи вырос на 2,8%, индекс РТС снизился на 1,7% на фоне роста доллара на 4,24 рубля.

Подешевели в пятницу акции "РусГидро" (-4,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5% и -0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -1,8% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, уходящая торговая неделя на российском рынке акций завершилась разнонаправленно. Несмотря на начавшуюся в пятницу фиксацию прибыли, индекс МосБиржи за неделю вырос, а индекс РТС просел на фоне растущего курса доллара.

На следующей неделе коррекция на рынке акций может продолжиться, несмотря на то, что нефтяные цены марки Brent снова вернулись на уровень $85 за баррель. По итогам заседания ОПЕК+ было принято решение не вносить изменений квот на добычу нефти, сохранив текущую политику, направленную на укрепление нефтяного рынка.

"Пока коррекция на российском рынке акций выглядит технической в силу локального перегрева рынка, а глубина и продолжительность ее будет зависеть от того, увидим ли мы разворот на товарных рынках, на курсе рубля и как скоро это произойдет", - считает Власенко.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс Мосбиржи в пятницу дотянулся до очередной годовой вершины вблизи 3200 пунктов, после чего перешел к коррекции, несмотря на ослабление рубля и подросшую нефть.

На внутридневной динамике рынка сказался ряд факторов - новостной фон (в частности, сообщения о подписании президентом РФ Владимиром Путиным закона о налоге на сверхприбыль для крупных компаний), колебания настроений на внешних площадках и приближение выходных. Некоторые инвесторы, опасаясь реализации какого-либо значимого негатива в ближайшие два дня, предпочли зафиксировать прибыль, полагает эксперт.

"С одной стороны, на рынке явно назрела техническая коррекция - до пятницы индекс МосБиржи безоткатно рос шесть сессий подряд. Техническая перекупленность рынка вышла на максимальные уровни с начала 2000-х годов. С другой стороны, большинство инвесторов пока не спешат выходить из акций, поскольку выраженная слабость рубля - слишком привлекательный фактор для положительной переоценки бумаг экспортеров, занимающих более половины индекса. Кроме того, цены на нефть с конца июля нащупали более комфортный ценовой рубеж в $85 за баррель Brent", - отмечает Бахтин.

"Если выходные пройдут спокойно, рубль останется слабым, а нефть не уйдет далеко от текущих значений, то в понедельник подъем может возобновиться. Наш прогноз на 7 августа по индексу МосБиржи - 3050-3200 пунктов", - добавил представитель "БКС МИ".

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, поводом для коррекции рынка акций РФ в пятницу могли стать данные об ускорении инфляции в конце июля и начале августа, а также обвал рубля.

Одними из немногих выросших в пятницу бумаг стали акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) благодаря новостям о созыве 26 сентября внеочередного собрания акционеров для обсуждения дивидендов за первое полугодие.

"Прогноз на торги 7 августа для индекса МосБиржи: колебания в коридоре 3000-3100 пунктов", - полагает Мильчакова.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, среднесрочный потенциал роста у индекса МосБиржи сохраняется на фоне ожиданий промежуточных дивидендов, которые могут быть объявлены рядом компаний, в том числе теми, которые не выплачивали их последние 1,5 года. О выплатах могут объявить некоторые металлурги и другие сырьевые компании, в частности, "АЛРОСА", полагает эксперт.

Лидером роста по итогам недели стал транспортный сектор, где драйверами выступили бумаги "ДВМП" (MOEX: FESH) и "НМТП" (MOEX: NMTP) на фоне планов развития инфраструктуры портов, что в будущем отразится на росте выручки и чистой прибыли, отмечает Кравченко.

Внешние рынки на неделе просели после снижения рейтинга США агентством Fitch на одну ступень - с "ААА" до "АА+" со "стабильным" прогнозом, обосновав это ухудшением фискальной ситуации в ближайшие три года, и высокой долговой нагрузкой, которая продолжит увеличиваться. За Fitch в перспективе могут последовать другие крупнейшие рейтинговые агентства, считает эксперт.

Однако текущее однократное снижение рейтинга глобально не отразится на финансовой системе США, прогнозирует он. Рейтинг США по-прежнему остается высоким и инвестиционным. Соответственно резких распродаж со стороны институциональных инвесторов не последует, считает Кравченко.

В пятницу вышли важные данные по безработице в США, которая в июле снизилась до 3,5%. Рынок труда остается сильным и по-прежнему является проинфляционным риском, а значит, ФРС США вряд ли будет пересматривать свою позицию в отношении динамики процентных ставок. Наиболее вероятный сценарий - сохранение ставки на текущем уровне.

Нефть Brent превысила $85 за баррель. Исходя из заявленных сокращений поставок ОПЕК+ и учитывая прогнозируемые мировыми агентствами темпы роста спроса, на рынке нефти намечается дефицит в объеме 2 млн б/с в III квартале, который может вырасти почти до 3 млн б/с в IV квартале из-за продления добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией, полагает Кравченко.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,4-0,7%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-0,9% во главе с Nasdaq).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Рост показателя стал рекордным с июня 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 2%.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу продолжили рост после скачка накануне, вызванного решением Саудовской Аравии и России продлить сокращение поставок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,14 за баррель (+1,2% и +2,3% накануне), сентябрьская цена WTI - $82,57 за баррель (+1,3% и +2,6% в четверг).

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам встречи в пятницу не дали рекомендацию менять квоты на добычу нефти, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Следующее заседание JMMC назначено на 4 октября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет выразил признательность Саудовской Аравии за дополнительное добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с и за его продление на сентябрь, а также поблагодарил Россию за дополнительное добровольное сокращение экспорта на 300 тыс. б/с в сентябре.

Обе марки нефти могут завершить в "плюсе" шестую неделю подряд.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-7,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-6,9%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-6,8% и -7,2% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-6,6%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-5,3% и -5,5% "префы").

"ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-5,5%) в I полугодии получила чистую прибыль по МСФО в размере 4,9 млрд руб. против 7 млрд руб. годом ранее.

Выросли "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+30,1%), акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+28,1% и +14% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+22,6% и +29,2% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+19,6%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+8,5%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+8,4%).

Совет директоров банка "Санкт-Петербург" (+8,2%) 26 сентября проведет внеочередное собрание акционеров, сообщил банк в четверг вечером. На собрании будут рассмотрены вопросы о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2023 года, о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета банка, об избрании членов набсовета кредитной организации.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 150,97 млрд рублей (из них 28,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,8 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 10,13 млрд рублей на акции "Газпрома").