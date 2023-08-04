Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 4 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на заметное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне снижения рейтинговым агентством Fitch странового кредитного рейтинга Соединенных Штатов с уровня "AAA" до "AA+", а также публикации новой порции макроэкономической статистики. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились за пять дней.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в начале недели демонстрировали боковую динамику в отсутствие значимых для рынка факторов.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари на выходных заявил, что экономика США демонстрирует отличные успехи, и возвращение к допандемийным показателям "абсолютно достижимо", хотя работа еще не завершена. По его словам, текущая оценка Федеральной резервной системы заключается в том, что экономика США осуществит так называемую "мягкую посадку" и избежит рецессии. Но Кашкари отметил, что базовая инфляция, которая в настоящее время составляет около 4,1%, по-прежнему вдвое превышает целевой показатель Федрезерва в 2%, и поэтому говорить о победе пока рано.

Цены отечественных евробондов во вторник и среду продемонстрировали боковую динамику, в то время как котировки US Treasuries перешли к снижению, причем в середине недели их падение усилилось на фоне сообщений о том, что международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Ранее он находился на пересмотре с "негативным" прогнозом.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета страны в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП с 3,7% годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит поднимется до 6,6% ВВП, в 2025 году - до 6,9%, прогнозирует агентство. Общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9% ВВП. Это ниже, чем пиковые 122,3% ВВП в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, однако по-прежнему существенно выше уровня допандемийного 2019 года, когда он равнялся 100,1% ВВП. Fitch прогнозирует, что к 2025 году соотношение достигнет 118,4% ВВП - это в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг "ААА".

Кроме того, согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в июле составил 324 тыс. Результат существенно превзошел ожидания: респонденты Trading Economics прогнозировали в среднем 189 тыс., The Wall Street Journal - 175 тыс. В свою очередь данные за июнь были пересмотрены с ухудшением - до 455 тыс. по сравнению с ранее объявленными 497 тыс. В пятницу ожидалась публикация официальных данных о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты предполагали, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,6%.

Умеренное снижение цен американских казначейских обязательств 3 августа продолжилось, в то время как котировки российских еврооблигаций вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Как стало известно в четверг из предварительных данных Минтруда США, производительность труда в стране во втором квартале подскочила на 3,7%, а стоимость рабочей силы выросла на 1,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2%, второго - на 2,6%, сообщает Trading Economics. Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6 тыс., до 227 тыс. человек. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа заявок до 225 тыс.

В свою очередь индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 52,7 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов.

Лишь в последний день недели ситуация на мировых долговых рынках несколько улучшилась после публикации в США ежемесячных данных по рынку труда, в то время как котировки отечественных евробондов продолжили демонстрировать смешанную динамику. Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тыс., сообщило Министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тыс., а не на 209 тыс., как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 200 тыс. Безработица в США в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,6% в предыдущем месяце (аналитики не ожидали изменения).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,22% - до 66,9% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 9,54% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,12% - до 68,02% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 9,13% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 14 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 2,5%, подешевев до 40,73% от номинала (его доходность выросла на 32 базисных пункта и составила 13,21% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 4,5% - до 56,14% от номинала (их доходность снизилась на 165 базисных пунктов и составила 27,51% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 1,8% - до 51,93% от номинала (их доходность снизилась на 45 базисных пунктов - до 23,1% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 16,4%, подорожав до 48,06% от номинала (их доходность снизилась на 346 базисных пунктов и составила 20,04% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 0,72% - до 92,6% от номинала (его доходность выросла на 560 базисных пунктов, до 75,71% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за пять дней на 0,4%, составив 66,23% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.