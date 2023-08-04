"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Xiaomi до HKD15,8, что соответствует потенциалу роста 33% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация сохранена экспертами на уровне "покупать".

"Валовая рентабельность в сегменте смартфонов может быть высокой - мы повышаем прогнозы скорректированной чистой прибыли на 2023 и 2024 годы на 19,5% и 14,2% соответственно. По нашим прогнозам, во 2К23 выручка в сегменте интернета вещей прибавила 5% г/г и составила CNY20,8 млрд за счет продаж крупногабаритной техники (настал пиковый сезон для кондиционеров). Мы ожидаем увеличение валовой рентабельности компании во 2К23 в сегменте интернета вещей на 0,2 п.п. г/г и 1,7 п.п. к/к", - пишут аналитики.

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